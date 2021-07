Coronavirus, curva pandemica stabile. Iss: cresce circolazione varianti delta e kappa (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 (882 ieri) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 28 i decessi (ieri 21). È quanto evidenzia il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell'anno, registrati in Campania, Piemonte e Sicilia, e sono 213 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 63 unità (ieri -21), 1.469 in totale. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 143 nuovi positivi; segue la Sicilia (+115), la Campania (+98), il Lazio (+64), la Toscana (+58) e il Veneto (+57). Nessun contagio in Molise e Val d'Aosta. I casi totali salgono cosi' a ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 (882 ieri) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 28 i decessi (ieri 21). È quanto evidenzia il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell'anno, registrati in Campania, Piemonte e Sicilia, e sono 213 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 63 unità (ieri -21), 1.469 in totale. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 143 nuovi positivi; segue la Sicilia (+115), la Campania (+98), il Lazio (+64), la Toscana (+58) e il Veneto (+57). Nessun contagio in Molise e Val d'Aosta. I casi totali salgono cosi' a ...

