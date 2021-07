Cassano | frecciata a Dybala | “Ecco chi è meglio di lui”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex calciatore Antoniolancia una piccataall’attaccante argentino della Juventus PauloL’attaccante ceco Patrick Schick è stato finora uno dei protagonisti di Euro2020, un giocatore che conosciamo per le esperienze avute in Italia prima alla Sampdoria e poi alla Roma. Mentre in blucerchiato il giocatore mostrò tutto il suo talento, la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.