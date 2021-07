Cashback sospeso? L’iniziativa continua con Satispay, i dettagli (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Cashback di Stato è stato sospeso per i prossimi 6 mesi, ma quello di Satispay sembra destinato a continuare, almeno fino alla fine dell’anno. Gli utenti che si iscriveranno al programma nel corso di questo mese di luglio avranno l’opportunità di raccogliere fino a 150 euro nel giro del semestre che verrà, e quindi fino al 31 dicembre 2021. Peraltro, l’iscrizione a Satispay con il codice promozionale ‘Cashback‘ otterrà un ulteriore 10% di Cashback sugli acquisti effettuati nei negozi fisici convenzionati, fino ad un massimo di 150 euro (per tutto il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Ildi Stato è statoper i prossimi 6 mesi, ma quello disembra destinato are, almeno fino alla fine dell’anno. Gli utenti che si iscriveranno al programma nel corso di questo mese di luglio avranno l’opportunità di raccogliere fino a 150 euro nel giro del semestre che verrà, e quindi fino al 31 dicembre 2021. Peraltro, l’iscrizione acon il codice promozionale ‘‘ otterrà un ulteriore 10% disugli acquisti effettuati nei negozi fisici convenzionati, fino ad un massimo di 150 euro (per tutto il ...

sole24ore : «Il cashback favorisce i redditi alti». Ecco perché Draghi lo ha sospeso - sole24ore : ?? #Draghi sospende il #cashback: «Favorisce i redditi alti»: - fanpage : Il cashback è stato sospeso, per ora. Ma quando arriveranno i rimborsi per chi ha raggiunto la soglia delle 50 tran… - dony_467 : RT @La_manina__: Per fortuna che hanno sospeso il cashback, che costava 4,7 miliardi e andava tutto alle famiglie più ricche, e hanno messo… - katun79 : RT @La_manina__: Per fortuna che hanno sospeso il cashback, che costava 4,7 miliardi e andava tutto alle famiglie più ricche, e hanno messo… -