Atalanta | ufficiale l' arrivo di Musso in porta

(Di venerdì 2 luglio 2021) Colpo in entrata dell', che per sostituire il partente Gollini ha scelto di affidare la propriaa Juan, acquistandolo dall'Udinese per una cifra che si aggira attorno ai 20 ...

B. C. comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Juan Musso dall'Udinese', si legge nella notapubblicata dal club. Chi è Musso Batterista mancato, che ha iniziato ...Colpo in entrata dell', che per sostituire il partente Gollini ha scelto di affidare la propria porta a Juan Musso , acquistandolo dall'Udinese per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Un ...L'Atalanta con una nota ufficiale ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Juan Musso dall’Udinese. Ecco il tweet che ufficializza ...Bonifazi al Bologna: il club rossoblù ha acquistato a titolo definitivo dalla Spal il difensore che nella scorsa stagione ha giocato nell'Udinese ...