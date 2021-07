AAAlessia Marcuzzi

(Di venerdì 2 luglio 2021) AlessiaUn ciclo si è chiuso. Anche se i rumors si rincorrevano, era difficile pensare che le strade di Alessiae Mediaset si potessero dividere davvero. Lo stesso Piersilvio Berlusconi è apparso incredulo: “ci ha detto via web che ci lascia“. E’ a Cologno Monzese, infatti, che una giovanissima Alessia ha mosso i primi passi con programmi ancora oggi ricordati e considerati cult. Un rapporto, quello col Biscione, che si è evoluto passo dopo passo e l’ha fatta crescere fino ad affidarle (meritatamente o meno) alcune delle trasmissioni più importanti degli ultimi anni. Aveva 34 anni, ad esempio, quando l’azienda l’ha scelta per il Grande ...

