“Vogliamo salvare i borghi d’Italia dall’abbandono, facendo ‘adottare’ coltivatori e antiche tradizioni” (Di giovedì 1 luglio 2021) Quando nel 2016 Paolo è tornato dagli Stati Uniti è partito da un concetto semplice. “Ci siamo chiesti perché non creare una rete per ridare vita ai borghi abbandonati sul territorio italiano, facendo conoscere a tutti la ricchezza e la bellezza del patrimonio in cui viviamo?”. Nasce così coltivatori di Emozioni, la prima piattaforma in Italia di social farming, con l’obiettivo di creare una rete di agricoltori e sostenitori delle tradizioni contadine per salvaguardare i territori rurali a rischio abbandono. A guidare la startup due imprenditori: Paolo Galloso, 41 anni, da Lecce e Biagio Amantia, 31 anni, da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Quando nel 2016 Paolo è tornato dagli Stati Uniti è partito da un concetto semplice. “Ci siamo chiesti perché non creare una rete per ridare vita aiabbandonati sul territorio italiano,conoscere a tutti la ricchezza e la bellezza del patrimonio in cui viviamo?”. Nasce cosìdi Emozioni, la prima piattaforma in Italia di social farming, con l’obiettivo di creare una rete di agricoltori e sostenitori dellecontadine per salvaguardare i territori rurali a rischio abbandono. A guidare la startup due imprenditori: Paolo Galloso, 41 anni, da Lecce e Biagio Amantia, 31 anni, da ...

