(Di giovedì 1 luglio 2021)DEL 1 LUGLIOORE 17:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA SITUAZIONE DI TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1 DOVE PERMANGONO 6 CHILOMETRI DI CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL GRA E MONTEPORZIO CATONE VERSO NAPOLI. CIRCONE RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE. SI STA POI FERMI PER LAVORI SULLA BRETELLA DELLA A1 TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE NAPOLI. FORTI DISAGI ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-07-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

DEL 1 LUGLIO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... TRA LE USCITE PER LA- FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE- SUD DELL'A1, MENTRE, IN INTERNA, ...Una decisione - ricorda Legambiente - nata a seguito dalla pronuncia della Corte d'Appello di, ... in attesa in queste ore di disposizioni per ladel territorio marchigiano così come ...