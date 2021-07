Vasto incendio nell’agro di Ostuni Zona collinare di Acquarossa

(Di giovedì 1 luglio 2021)dall’alba, nel territorio di. Fiamme che hanno devastato vari ettari di vegetazione in. Intervento di vigili del fuoco e carabinieri forestali nonché del Canadair per una quindicina di lanci di acqua. (foto: repertorio) L'articolodi di proviene da Noi Notizie..

Advertising

AlbertoCameroni : RT @dukana2: Stanno bruciando la #Basilicata ??così dopo potranno trivellare ovunque e mettere tante pale dell#EolicoMafioso ?? - NoiNotizie : Vasto incendio nell'agro di Ostuni (#Brindisi) - dukana2 : RT @dukana2: Stanno bruciando la #Basilicata ??così dopo potranno trivellare ovunque e mettere tante pale dell#EolicoMafioso ?? - MimidiRosa1 : RT @dukana2: Stanno bruciando la #Basilicata ??così dopo potranno trivellare ovunque e mettere tante pale dell#EolicoMafioso ?? - GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: Stanno bruciando la #Basilicata ??così dopo potranno trivellare ovunque e mettere tante pale dell#EolicoMafioso ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio

il Resto del Carlino

Ad inviarle i Comandi provinciali di Ascoli e Fermo, con i vigili del fuoco fermani già impegnati in un altroa Montegranaro. I pompieri, con diversi automezzi, tra cui anche due autobotti, ...nella zona collinare nei pressi dei santuari di San Biagio e Sant'Oronzo, tra Ostuni e Cisternino questa mattina. Squadre al lavoro dall'alba L'si sarebbe sviluppato già a ...Incendio dall’alba, nel territorio di Ostuni. Fiamme che hanno devastato vari ettari di vegetazione in zona Acquarossa. Intervento di vigili del fuoco e carabinieri forestali nonché del Canadair per u ...CAMPOFILONE - Il rogo è divampato intorno alle 12,30 e l’allarme è scattato immediato. Sul posto numerose squadre e automezzi dei vigili del fuoco ...