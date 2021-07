Vaccini: vax day per 12 - 18enni a Vibo con 'lotteria a premi' (Di giovedì 1 luglio 2021) Il generale Saverio Pirro, inviato in questi mesi in Calabria dal generale Figliuolo per sostenere la campagna vaccinale, ha organizzato per domani e dopodomani, 2 e 3 luglio, con il commissario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Il generale Saverio Pirro, inviato in questi mesi in Calabria dal generale Figliuolo per sostenere la campagna vaccinale, ha organizzato per domani e dopodomani, 2 e 3 luglio, con il commissario ...

Advertising

RaiNews : #coronavirus #novax, il personale sanitario non vaccinato, che ha già ricevuto la notifica, da domani non potrà più… - DaniV328 : @roma_paoletta @serenel14278447 Dove è scritto che sono no vax? Magari con altri vaccini non hanno problemi... - S__yC____l : @Valezof Loro generalizzano! Non ti vaccini? Sei no vax! ????????????????????? - LaBombetta76 : Ma i vaccini on funzionano (cit. no vax no brain) - makecazzneso : @MedBunker @guardian Capisco che ci sia la smania, comprensibile, di dire che i vaccini funzionano. Ma è ancora pre… -