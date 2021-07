Vaccini | Morgante | “A breve partiremo con i camper nei vari comuni”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge entro la fine di agosto”. E’ questo il messaggio della manager dell’Asl di Avellino, Maria. Nella giornata di oggi buona risposta per l’Open Day vaccinale Pfizer (senza prenotazione, ndr.). “Abbiamo riaperto con gli Open Day visto la buona risposta che abbiamo avuto – ammette la manager – La scelta di farne uno aperto è volta agli indecisi. In Irpinia, neicentri, c’è stata una buona risposta. Naturalmente tutto può capitare nell’ambito dell’organizzazione”. “La prossima settimana cominceremo con le vaccinazioni nelle farmacie – spiega – Il percorso è ...

L'obiettivo di questi open è convincere gli indecisi, ha ribadito la. E le iniziative in tal senso non si fermano qui: a partire dalla prossima settimana, infatti, partirà la campagna di ...A BREVE IL SERVIZIO VIDEO CON L'INTERVISTA ALLA MANAGERasl di avellino coronavirus covid - 19 MariaAVELLINO-La campagna vaccinale per i residenti o i prenotati nel capoluogo continua senza sosta, anche al netto del trascolo delle attrezzature dalla tendostruttura del Campo Coni al Palazzetto dello ...Le farmacie che non posseggono questi requisiti potranno effettuare le vaccinazioni negli orari o nei giorni di chiusura. Sarà l’Asp a provvedere al pagamento degli oneri previsti, in favore di ciascu ...