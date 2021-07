Stramaccioni torna in panchina | dove allenerà l’ex Inter

(Di giovedì 1 luglio 2021)allenatore dell’Andreaha firmato per una nuova squadra: eccoNuova avventura per Andrea, ex allenatore dell’. Come riporta gianlucadimarzio.com. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con l’Al-Gharafa, squadra che milita nel campionato qatariota con l’obiettivo dire a vincere un titolo che manca dal 2010 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AdrianoFCI1908 : @lucabaldassari1 @Diego67465023 @Ruttosporc Tanto a voi non tocca vincere nemmeno se in panchina nostra torna Stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Stramaccioni torna

Inter Dipendenza

firmerà un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e porterà con sé cinque membri del suo staff tecnico da affiancare a quelli attuali del club. L'Al - Gharafa, come richiesto ...sulla scena anche il corcianese Stefano Gabrielli, ex portaborse dell'onorevole Albertoe più volte amministratore nel suo comune, coordinerà le iniziative sull'Italia mediana. ...Nuova avventura per Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter. Come riporta gianlucadimarzio.com. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con l’Al-Gharafa, squadra che milita nel campionato ...Andrea Stramaccioni torna in panchina. L’ex Inter riparte dal Qatar, pronto un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione ...