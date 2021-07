(Di giovedì 1 luglio 2021)e paura, questa mattina, in via Monti di Primavalle quando all’altezza del civico 186 sono divampate lein un appartamento. Alle ore 10:25 è scattata la segnalazione a cinque squadre dei Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenute per spegnere le. All’interno dell’appartamento, però, era presente un ragazzo: un giovane di circa 13 anni lievemente intossicato dalleche non era riuscito a scappare. La squadra 8A della sede Monte Mario però è riuscita ad entrare e a trarre inil giovane, per poterlo assicurare alle cure dal personale ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, divampano le fiamme nell’appartamento: tratto in salvo un 13enne - CorriereCitta : Roma, grave incendio nel III Municipio: da un’ora divampano le fiamme nel parco -

Ultime Notizie dalla rete : Roma divampano

Il Corriere della Città

In tale stato di insicurezza permanente,impone ai territori che governa, Rimini fra i primi ... Falciati come sono da epidemie ad altissimo indice di mortalità cheregolarmente negli ...Non significa che se le fiammenon arriva nessuno, ma coordina chi deve spegnere cosa e ... sottolineano Riccardo Ciofi e Giuseppe Zinicola,vigili del fuoco della Fns Cisl die del Lazio.ROMA – Arriva il caldo e nella Capitale divampano gli incendi. L’ultima segnalazione però è davvero preoccupante in quanto riguarda un grave incendio che si è sviluppato tra Vigne Nuove e Bufalotta; d ..."La partecipazione alle primarie di Roma e Bologna è la dimostrazione dell’imprescindibilità di questo strumento per la scelta di chi dovrà guidare la sfida di Palermo 2022 e per la definizione delle ...