Precari, non solo immissione in ruolo: c'è anche il nodo abilitazione. Manca un percorso dal 2014! (Di giovedì 1 luglio 2021) La questione Precari di cui il Parlamento si sta occupando per gli emendamenti del decreto sostegni bis, non riguarda solo la stabilizzazione dopo anni di contratti a tempo determinato. C'è infatti anche il nodo dell'abilitazione. Un nodo che deve essere risolto a prescindere, altrimenti qualunque soluzione si riuscirà a trovare per il prossimo settembre sarà vanificata nei prossimi anni. L'articolo .

