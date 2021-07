Parla Enzo, ex detenuto in sedia a rotelle picchiato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di giovedì 1 luglio 2021) . Nei giorni successivi alla “orrenda mattanza” nel carcere di Santa Maria Capua Vetere alcuni degli indagati hanno cercato di depistare le indagini, prima dicendo ai carabinieri che la videosorveglianza interna non era funzionante, poi cercando di diffondere la tesi secondo cui esisteva una regia occulta dei detenuti per accusare gli agenti. Emerge da una chat di gruppo, riportata nell’ordinanza da 52 misure cautelari. I tentativi di evitare che i carabinieri acquisissero i video, tanto da affermare che quelle telecamere non registravano, l’ipotesi fantasiosa di una regia occulta tra i detenuti da far ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) . Nei giorni successivi alla “orrenda mattanza” neldialcuni degli indagati hanno cercato di depistare le indagini, prima dicendo ai carabinieri che la videosorveglianza interna non era funzionante, poi cercando di diffondere la tesi secondo cui esisteva una regia occulta dei detenuti per accusare gli agenti. Emerge da una chat di gruppo, riportata nell’ordinanza da 52 misure cautelari. I tentativi di evitare che i carabinieri acquisissero i video, tanto da affermare che quelle telecamere non registravano, l’ipotesi fantasiosa di una regia occulta tra i detenuti da far ...

