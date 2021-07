Omicidio Jennifer | confermata condanna di 30 anni a Troilo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 luglio 2021) Pescara - Nessuno sconto di pena. La Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha confermato la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi e quindi laa 30di carcere per Davide, l'ascensorista pescarese che il 2 dicembre 2016 uccise con 17 coltellate la sua ex fidanzataSterlecchini, 26. Il caso, oggi, è approdato davanti ai giudici umbri dopo che la Cassazione, a settembre scorso, aveva annullato con rinvio, in relazione all'aggravante dei futili motivi, la sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, del 14 marzo 2019, che aveva confermato per ...