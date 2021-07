Nedved | “Futuro di Dybala? Cherubini è in costante contatto con lui e l’agente”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il vice presidente Pavel. ha parlato così alla conferenza stampa di presentazione del nuovo management bianconero: “Cosa serve alla Juventus per continuare a vincere? Tutte le persone che sono qui oggi hanno tanta esperienza, sanno come si vince. Quello che serve sono disciplina e tanto lavoro. Dobbiamo mantenere queste cose per continuare a vincere titoli. La Juventus è fatta per questo”. Com’è la situazione legata aldi? “E’ un giocatore che, lo sappiamo, ha un ultimo anno di contratto (fino al 2022, ndr).è sempre incol giocatore, che si sta preparando per ...

Pavelha parlato in conferenza stampa deldi Paulo Dybala: ecco le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus Pavelha parlato in conferenza stampa. VINCERE ANCORA ...: 'Rinnovo Dybala? Siamo in contatto, appena torna ne parleremo' Di mercato e in nello specifico deldi Paulo Dybala, legato alla Juventus da un contratti fino al 2022, ha parlato anche ...Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per restare aggiornati sulle news e risultati del campionato italiano Giovedì 1 luglio: notizie Serie A È il giorno della nuova dirigenza della Juv ...In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza della Juventus, Fabio Cherubini Football director, e principale uomo ...