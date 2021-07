Nasce Qvc Beyond, non solo shopping ora anche format informazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Come format video/audio multipiattaforma di informazione, il nuovo Qvc Beyond sarà sviluppato sul canale televisivo, su una landing page dedicata sul sito qvc.it, sui profili social di QVC e quelli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Comevideo/audio multipiattaforma di, il nuovo Qvcsarà sviluppato sul canale televisivo, su una landing page dedicata sul sito qvc.it, sui profili social di QVC e quelli ...

Advertising

zazoomblog : Nasce Qvc Beyond non solo shopping ora anche format informazione - #Nasce #Beyond #shopping #anche - TV7Benevento : Nasce Qvc Beyond, non solo shopping ora anche format informazione... - italiaserait : Nasce Qvc Beyond, non solo shopping ora anche format informazione - fisco24_info : Nasce Qvc Beyond, non solo shopping ora anche format informazione: La prima stagione di contenuti parte dal mondo d… -