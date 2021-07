Napoli, Spalletti punta tutto sul portiere Meret: sarà un titolare fisso (Di giovedì 1 luglio 2021) Con Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, il portiere Alex Meret avrà sempre un ruolo da titolare. Luciano Spalletti non vede l’ora di andare in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 luglio 2021) Con Lucianosulla panchina del, ilAlexavrà sempre un ruolo da. Lucianonon vede l’ora di andare in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - sscnapoli : ?? | @ADeLaurentiis “Spalletti è l’uomo giusto per il Napoli. Quando lo abbiamo affrontato in passato, non è mai sta… - DiMarzio : #Napoli, torna Beppe Santoro: sarà il team manager di Spalletti - LuigiBevilacq17 : RT @DiMarzio: #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - csvanemar : RT @claudioruss: Ufficialità formali in casa #Napoli da poco meno di un’ora - Luciano #Spalletti è il nuovo allenatore - Elseid #Hysaj e… -