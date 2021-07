Morte David Rossi, il procuratore di Siena: “Su alcune ferite trovate sul cadavere non abbiamo accertamenti. Non sono stati fatti esami” (Di giovedì 1 luglio 2021) Non furono mai svolti esami su alcune delle ferite trovate sul cadavere di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei paschi di Siena, venne trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta da una finestra di Rocca Salimbeni, sede dell’istituto di credito. “Non abbiamo accertamenti scientifici che in qualche modo ci diano certezze, perché non sono stati fatti quando dovevano essere fatti”, ha detto il procuratore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Non furono mai svoltisudellesuldi, l’ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei paschi di, venne trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta da una finestra di Rocca Salimbeni, sede dell’istituto di credito. “Nonscientifici che in qualche modo ci diano certezze, perché nonquando dovevano essere”, ha detto ildi ...

amnestyitalia : #BuoneNotizie #USA Un tribunale dello stato dell'Ohio ha commutato in ergastolo la doppia condanna a morte inflitta… - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: Morte dirigente di Mps David Rossi, audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta. Pm Siena: 'Assenti indizi di… - repubblica : Morte di David Rossi: 'Su alcune ferite non furono fatti i dovuti accertamenti' - LuposchiChiara : RT @TgLa7: Morte David Rossi, pm Siena: su alcune ferite (sulle braccia e su un ginocchio) sono stati omessi esami, non abbiamo accertament… - rep_firenze : Morte di David Rossi: 'Su alcune ferite non furono fatti i dovuti accertamenti' [aggiornamento delle 12:47] -