Mediaset, addio ad un volto amatissimo: pubblico senza parole (Di giovedì 1 luglio 2021) Mediaset, addio ad un volto amatissimo: dopo Alessia Marcuzzi anche un’altra storica conduttrice lascia, pubblico senza parole Forse mai come questa estate in casa Mediaset è tempo di ribaltoni. In attesa che il Gruppo presenti i palinsesti per le sue reti nella prossima stagione autunnale e invernale, sono certo almeno due addii di peso. Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 luglio 2021)ad un: dopo Alessia Marcuzzi anche un’altra storica conduttrice lascia,Forse mai come questa estate in casaè tempo di ribaltoni. In attesa che il Gruppo presenti i palinsesti per le sue reti nella prossima stagione autunnale e invernale, sono certo almeno due addii di peso. Il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Addio piatti e cannucce in plastica: il 3 luglio scatta il bando #plastica - Ballerinadijazz : Non c'entra niente, mutatis mutandis, la cosa è completamente diversa et cetera, MA il fatto che la Marcuzzi abbia… - SestoMale : il 3 luglio scatta il bando Ue x l'abolizione della plastica #monouso @Confindustria e ministro #Cingolani, premono… - blogtivvu : Fuga da #Mediaset: dopo Alessia Marcuzzi altri due nomi dicono addio - veneziaradiotv : Alessia Marcuzzi dice addio a Mediaset dopo 25 anni -