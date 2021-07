Maria De Filippi in cosa è laureata? La notizia vi spiazzerà (Di giovedì 1 luglio 2021) Maria De Filippi è una delle regine della televisione italiana. Non molti sanno che prima della carriera sul piccolo schermo ha conseguito una laurea. Andiamo a scoprire in cosa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE DI Maria (@MariadeFilippi officialpage) Probabilmente un personaggio come Maria De Filippi non ha bisogno di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 luglio 2021)Deè una delle regine della televisione italiana. Non molti sanno che prima della carriera sul piccolo schermo ha conseguito una laurea. Andiamo a scoprire in. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE DI(@deofficialpage) Probabilmente un personaggio comeDenon ha bisogno di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

chetempochefa : - “Maria De Filippi mi perseguita.' - 'Abbiamo una telefonata: è Maria!' Facciamo tanti auguri di buon compleanno… - alessandro1977A : Ma la trasmissione di Maria De Filippi “uomini e donne” dovrà cambiare nome in “lgbt, etero e arcobaleno”???? @uominiedonne - ciam_bell4 : aggiornamento delle 2:45am ho scoperto che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo stanno davvero insieme e che non è solo un meme- - infoitcultura : Filippo Bisciglia pronto per il grande passo: benedetto da Maria De Filippi - nicolacitarella : @perchetendenza @lapinella Vuol dire che Maria de Filippi presenterà anche le iene, grande fratello, isola dei famo… -