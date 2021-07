Locatelli Juventus, c’è fiducia: ecco perché l’Arsenal non spaventa i bianconeri (Di giovedì 1 luglio 2021) Locatelli è il primo obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo. Ora però c’è anche l’offerta dell’Arsenal Manuel Locatelli è il primo nome sulla lista della Juventus per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, anche l’Arsenal avrebbe fatto un’offerta al Sassuolo per il centrocampista. Determinante, per la decisione finale di Locatelli, ora nel ritiro della Nazionale per Euro2020, sarà un dettaglio non da poco. I Gunners, infatti, non giocheranno la Champions League l’anno prossimo, mentre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021)è il primo obiettivo di mercato dellaper rinforzare il centrocampo. Ora però c’è anche l’offerta delManuelè il primo nome sulla lista dellaper rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, ancheavrebbe fatto un’offerta al Sassuolo per il centrocampista. Determinante, per la decisione finale di, ora nel ritiro della Nazionale per Euro2020, sarà un dettaglio non da poco. I Gunners, infatti, non giocheranno la Champions League l’anno prossimo, mentre ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - MarcelloChirico : #Locatelli ?? #Juventus Fumata bianco-nera in arrivo???? 32mln + Dragusin. Formula: prestito biennale con obbligo… - Alvin_Mwasi : RT @OsmanZtheGooner: ??Calciomercato exclusive: Arsenal official offer to Sassuolo for Locatelli was €40m - Nicozettes : RT @OsmanZtheGooner: ??Calciomercato exclusive: Arsenal official offer to Sassuolo for Locatelli was €40m -