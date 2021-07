LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA | risultato tappa | bis di Cavendish 19° Nibali in classifica generale

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELA CRONACA DELLA17.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.32 Vincenzoresta 19° ina 2’55” da Van der Poel. 17.31 Sonny Colbrelli, come già accaduto l’altro ieri, è giunto 11°. 49° Vincenzo, che nel finale ha lavorato per Mads Pedersen (10° sul traguardo). 17.30 Non cambia ladel ...