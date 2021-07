LIVE Sonego-Galan 0-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: doppio break in apertura per il colombiano. (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Stecca il dritto in corsa Sonego. 0-3 doppio break Galan! Altro errore di dritto per un Sonego entrato male in partita. 40-AD Ottima prima, spreca tutto Sonego con il dritto che finisce lungo. 40-40 Gran prima al centro del torinese che si carica. 30-40 Insicuro Sonego nei pressi della rete, non chiude la volèe e ne approfitta Galan con il passante. 30-30 Ottimo passante di Sonego in lungolinea. 15-30 Palla corta di Sonego che si ferma sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Stecca il dritto in corsa. 0-3! Altro errore di dritto per unentrato male in partita. 40-AD Ottima prima, spreca tuttocon il dritto che finisce lungo. 40-40 Gran prima al centro del torinese che si carica. 30-40 Insicuronei pressi della rete, non chiude la volèe e ne approfittacon il passante. 30-30 Ottimo passante diin lungolinea. 15-30 Palla corta diche si ferma sul ...

