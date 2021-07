LIVE Camila Giorgi-Muchova 3-6 7-5 3-6, Wimbledon 2021 in DIRETTA: vince la ceca, l’azzurra esce con rammarico (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Karolina Muchova, partita valida per il secondo turno di Wimbledon 2021. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata con OA Sport. 14.30 La Muchova ringrazia la sua ottima resa al servizio: 11 ace, un solo doppio fallo e tante ottime prime quando più contava. Per Camila invece numeri praticamente invertiti: per 10 volte ha regalato alla sua avversaria il punto senza nemmeno giocare, concedendo 14 palle ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Si chiude qui ladi-Karolina, partita valida per il secondo turno di. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata con OA Sport. 14.30 Laringrazia la sua ottima resa al servizio: 11 ace, un solo doppio fallo e tante ottime prime quando più contava. Perinvece numeri praticamente invertiti: per 10 volte ha regalato alla sua avversaria il punto senza nemmeno giocare, concedendo 14 palle ...

