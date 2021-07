Le elezioni di giornata dove tutti sono primi

Advertising

infoitinterno : Elezioni Unibo, ultima giornata di voto. Oggi si sceglie la nuova guida dell'Ateneo - PaolaAvramo : RT @giuliaselvaggi2: Cari italiani, imparate a valutare la vicinanza di chi vi chiede il voto anche lontano dalle elezioni: nella giornata… - AntonioSassone7 : RT @giuliaselvaggi2: Cari italiani, imparate a valutare la vicinanza di chi vi chiede il voto anche lontano dalle elezioni: nella giornata… - Nutizieri : Elezioni Unibo, ultima giornata di voto. Oggi si sceglie la nuova guida dell'Ateneo - donatellabc : Guardare questa foto e pensare ' è passata' fa iniziare bene la giornata. Alle prossime elezioni tornino a casa e i… -

Ultime Notizie dalla rete : elezioni giornata

il Giornale

... presidente degli imprenditori che ha aggiunto: - 'Questo luogo e questahanno un grande ... 'Abbiamo bisogno di una politica che guardi alle prossime generazioni e non alle prossime'. ...... i vertici della Regione sono concentrati sulle prossimeamministrative occupandosi di ... La viabilità ad esempio: ieri abbiamo vissuto nuovamente unatragica con code ovunque. La ...La vecchia Democrazia cristiana è stata il primo partito nazionale per 46 anni consecutivi, salvo l'eccezione delle Europee 1984. Oggi invece accade l'opposto ...In campo una squadra di giovani e professionisti Pietro Nicotera è pronto a scendere in campo. Ieri, mercoledì 30 giugno alle 18,30 al ristorante Campanellu ha presentato la squadra, ormai quasi al co ...