Le api sono in pericolo, proteggiamole! (Di giovedì 1 luglio 2021) Quando pensiamo alle api pensiamo a cose come gli alveari e al miele, ma in realtà sono molto di più di tutto questo. Le api infatti sono tra i principali insetti impollinatori. Il loro lavoro di impollinazione fornisce il 90 per cento degli alimenti a livello mondiale. Quindi sono fondamentali anche per la nostra stessa sopravvivenza. Ma nonostante la loro importanza, le api di tutto il mondo sono sempre più in pericolo e le cause principali della loro estinzione sono le attività umane e i loro effetti sull'ambiente. Per questo motivo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel ...

