La guida per i tifosi inglesi del Mirror: «Ecco come raggiungere Roma aggirando i controlli anti Covid» (Di giovedì 1 luglio 2021) Sabato prossimo allo stadio Olimpico di Roma si giocheranno i quarti di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina. Ma nonostante la raccomandazione del governo britannico di non raggiungere la Capitale, e l’obbligo di quarantena di cinque giorni previsti dalle autorità italiane, sul quotidiano Daily Mirror sbuca una guida per permettere ai tifosi inglesi di aggirare i controlli anti Covid in modo da assistere al match di calcio. «Un’opzione potrebbe essere quella di prendere un aereo per Nizza e poi guidare per sei ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Sabato prossimo allo stadio Olimpico disi giocheranno i quarti di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina. Ma nonostante la raccomandazione del governo britannico di nonla Capitale, e l’obbligo di quarantena di cinque giorni previsti dalle autorità italiane, sul quotidiano Dailysbuca unaper permettere aidi aggirare iin modo da assistere al match di calcio. «Un’opzione potrebbe essere quella di prendere un aereo per Nizza e poire per sei ...

