La battaglia di Alex Zanardi

Un anno dopo riecco Alex Zanardi. Ce lo racconta sua moglie Daniela, il suo angelo custode. Era il 19 giugno dello scorso anno quando con la sua handbike è finito contro un camion sulla provinciale tra Pienza e San Quirico nel senese. Dopo un anno, cinque ospedali e una decina di interventi che gli stanno permettendo di continuare una nuova lotta, molto più difficile di quella vinta nel 2001 quando dopo un incidente in Germania rimase senza gambe e con pochi litri di sangue in corpo. A raccontarcelo è Daniela che ha concesso una lunga intervista a Bmw, uno sponsor che non lo ha mai abbandonato dopo averlo riportato in pista qualche anno fa: "A un anno ...

