Invasione di cinghiali a Roma, ancora una segnalazione alla sindaca Raggi sui social (Di giovedì 1 luglio 2021) ancora una segnalazione di cinghiali in giro per la Capitale. Non è la prima volta che avviene, ma sembra ormai che Roma sia invasa da questi animali selvatici che si spostano in cerca di cibo ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021)unadiin giro per la Capitale. Non è la prima volta che avviene, ma sembra ormai chesia invasa da questi animali selvatici che si spostano in cerca di cibo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Invasione di cinghiali a #Roma, ancora una segnalazione alla sindaca Raggi sui social - leggoit : Invasione di cinghiali a #Roma, ancora una segnalazione alla sindaca Raggi sui social - CattoAngelo : RT @tempoweb: Contro l'invasione il #Quirinale vende cinghiali vivi I prezzi per esemplare - tempoweb : Contro l'invasione il #Quirinale vende cinghiali vivi I prezzi per esemplare - INBUCASEMPRE : @Talkin_Hawkin scusa errore mi riferivo all'invasione dei cinghiali in citta'; l'arrotino l'ho imparato come una fi… -