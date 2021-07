Giammarco Oberto Sbarcherà anche in Parlamento il caso della mattanza dei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giammarco Oberto

Leggo.it

Sbarcherà anche in Parlamento il caso della mattanza dei vitelli nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il raid punitivo di un manipolo di agenti della polizia penitenziaria che il ...Loro avevano dato l'allarme, il pomeriggio dell'8 maggio: "Nostra madre è andata a fare una passeggiata e non è più rientrata". Loro avevano partecipato attivamente alle ricerche. E ...Giammarco ObertoSbarcherà anche in Parlamento il caso della mattanza dei vitelli nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il raid punitivo di un manipolo di agenti della polizia penitenziaria che il..Giammarco ObertoLoro avevano dato l'allarme, il pomeriggio dell'8 maggio: «Nostra madre è andata a fare una passeggiata e non è più rientrata». Loro avevano partecipato attivamente ...