Europei | l’Inghilterra con picco di variante Delta gioca a Roma Biglietti annullati | ma c’è un altro modo per controllare gli ingressi | “La regola Ue sul ripristino dei controlli alle frontiere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lache ha invaso la Gran Bretagna è il grande spettro che si aggira per l’Europa mentre è ancora in corso l’Europeo di calcio itinerante. Non si contano più le voci di esperti, virologi e istituzioni che chiedono maggiorie restrizioni sia sugli spostamenti che sugli accessistrutture. La partita che la nazionale del Regno dovràre ae le fasi finali del torneo in programma in uno Wembley quasi al completo sono gli appuntamenti ad alto rischio. L’ambasciatore italiano a Londra ha invitato i tifosi inglesi a non raggiungere l’Italia, anche se in ...