Draghi | “Guardiamo al futuro con più fiducia ma pandemia non è finita Economia può accelerare | ora bene fare debito”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “A più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare alcon maggiore”. Il presidente del Consiglio Marioha offerto questa mattina parole di speranza nel suo intervento alla cerimonia di chiusura dell’anno accademico dell’Accademia dei Lincei. “La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’e l’istruzione sono ripartite” ha proseguitoavvertendo tuttavia che è presto per parlare di vittoria o scampato pericolo. ...

Advertising

infoitsalute : Draghi all’Accademia dei Lincei: Guardiamo futuro con maggiore fiducia - zazoomblog : Covid: Letta grazie a governi Conte e Draghi guardiamo a futuro - #Covid: #Letta #grazie #governi #Conte - TV7Benevento : **Covid: Letta, 'grazie a governi Conte e Draghi guardiamo a futuro'**... - Ross27383478 : @ugualeuguale La politica deve partire dal popolo, ma noi siamo il populismo, guardiamo solo il nostro orticello, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Guardiamo

Il Fatto Quotidiano

... risponde a chi gli chiedeva un commento sull'accordo raggiunto tra il governoe le parti ... Quindicon un certo ottimismo al futuro. Dobbiamo concludere la vaccinazione. L'unico punto ...Evidentementenon ha considerato che in Italia il calcio ha una valenza economica molto ... addirittura quest'anno li volevano per le olimpiadi, io gli ho detto ora citutto in tv e ...È l'ex laminatoio della Falck, a Sesto San Giovanni, il luogo simbolo scelto da Assolombarda per far incontrare, dopo tanto tempo, gli imprenditori ...Sembrerà strano, ma anche i poveri hanno il bancomat. E quei soldi restituiti facevano comodo a molti e hanno portato tanti esercenti a installare i Pos e a ...