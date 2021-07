Denaro su StMicroelectronics su annuncio buyback fino a 1 | 04 miliardi di dollari

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove al rialzo il titoloche avanza dello 0,6% dopo aver annunciato una 1,04di. La Società intende eseguire il programma di riacquisto allo scopo di adempiere gli obblighi della Società stessa relativi ai piani di incentivazione in azioni a favore dei dipendenti e a servizio del potenziale regolamento delle proprie obbligazioni convertibili in circolazione. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione all’azienda ...

