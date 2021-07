Covid | cala l’indice di positività in Campania | comunicati sette decessi

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 107, in, i casi positivi alsu 7.304 tamponi molecolari esaminati.diche ieri era pari all’1,58% ed oggi è 1,46%. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regionesono i, uno nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedalino i ricoveri in terapia intensiva (ieri 20 ed oggi 19), e in degenza (oggi 217 e ieri 218). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del ...

Dimuiscono i nuovi positivi e cala lievemente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 107 positivi su ...
Sono 882 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 luglio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano il totale a 127.58 ...