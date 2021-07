Coppa Italia e Supercoppa: i diritti televisivi passano da Rai a Mediaset per 3 anni (Di giovedì 1 luglio 2021) (ANSA) – MILANO, 01 LUG – La Coppa Italia sarà trasmessa su Mediaset: l’assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti i diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della SuperCoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione. Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà 48,6 milioni in media annui, con una crescita del 27% rispetto al 2018/21 (35 milioni) e più che raddoppiata ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) (ANSA) – MILANO, 01 LUG – Lasarà trasmessa su: l’assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti itv per il prossimo triennio dellae della Superalla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che manterrà invece solo itv radiofonici per 400mila euro a stagione. Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà 48,6 milioni in media annui, con una crescita del 27% rispetto al 2018/21 (35 milioni) e più che raddoppiata ...

