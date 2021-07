Castellammare di Stabia | esplosione all’interno del commissariato di polizia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Unaè avvenutadeldididi. La deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una caldaia difettosa o secondo altre ipotesi dallo scoppio di fuochi artificiali sequestrati e conservati in un deposito. I soccorritori stanno procedendo a verifiche per accertare la presenza di feriti o di vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 01 LUG - Una esplosione è avvenuta all'interno del Commissario di polizia di Castellammare di Stabia (Napoli). La deflagrazione potrebbe essere stata provoca ...Prima il forte boato e poi l'esplosione a Castellammare di Stabia, nel commissariato di polizia. Danneggiata parte dei locali del primo piano dello stabile che ospita le forze dell'ordine in via De ...