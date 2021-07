Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di giovedì 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ stato reso noto il Bollettino odierno dell’emergenza coronavirus relativo alla giornata di oggi, giovedì 1 luglio, nella Regione Veneto. Nuova giornata di raccolta dati sul territorio: i numeri su contagi, morti, guariti e ricoverati, cioè i più rilevanti per monitorare l’impatto della pandemia. In particolare, oggi, si registrano 55 nuovi contagi, 1 morto, 55 guariti, 6 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 45 (0) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1 gli attualmente positivi per un totale di ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ stato reso noto ilodierno dell’emergenza coronavirus relativo alla giornata di, nella Regione. Nuova giornata di raccolta dati sul territorio: i numeri sue ricoverati, cioè i più rilevanti per monitorare l’impatto della pandemia. In particolare,, si registrano 55 nuovi, 1 morto, 55, 6 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 45 (0) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1 gli attualmente positivi per un totale di ...

