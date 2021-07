Bollette, aumenti per luce e gas (Di giovedì 1 luglio 2021) Aumentano le Bollette di luce e gas, l’incremento definitivo è del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela. E’ quanto si legge in una nota di Arera, l’Autorità per l’energia, diffusa ieri notte, dopo che il Cdm ha stanziato risorse per 1,2 miliardi per attenuare l’aumento delle tariffe. “Il forte aumento delle quotazioni delle materie prime – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia – nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Aumentano ledie gas, l’incremento definitivo è del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela. E’ quanto si legge in una nota di Arera, l’Autorità per l’energia, diffusa ieri notte, dopo che il Cdm ha stanziato risorse per 1,2 miliardi per attenuare l’aumento delle tariffe. “Il forte aumento delle quotazioni delle materie prime – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia – nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della ...

