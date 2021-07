Black Desert è l’offerta della settimana del PlayStation Store per PS4 e PS5 | tutti gli sconti – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 1 luglio 2021)delper PS4 e PS5, eccoglidisponibili da ora.. Come ogni, Sony offre una nuova offertale: questa volta è il turno di, un MMO molto famoso disponibile su PS4 e, tramite retrocompatibilità, su PS5. Sony offre diversi pacchetti in sconto: eccoi dettagli. Prima di tutto, per trovare glinon dovete fare altro se non ...