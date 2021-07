Battlefield 2042 e Xbox Series X S insieme | Xbox svela i dettagli della partnership

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ieri è stato rivelato cheX/S sono le "console ufficiali di", ma non avevamo idea di cosa significasse effettivamente: esclusive suX/S? Contenuti inediti? Questa domanda sembra aver fatto il giro dei social, considerando che il gioco non è un'esclusiva: qualcuno però ha preso la palla al balzo, ovvero Jez Corden di Windows Central, chiedendolo direttamente ad un dirigente, il quale ha rivelato tutto sui social media. Se pensavate in qualcosa di incredibile, frenate gli ...

L' EA Play Live è previsto per il 22 luglio , anche se il gioco 'da vetrina' confermato per lo show finora è. Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel ...Eppure, è esattamente ciò che è successo durante la notte cone Xbox Series S/X. Non sappiamo se questo significhi che ci saranno determinati vantaggi per Xbox. Speriamo di ricevere ...Ieri è stato rivelato che Xbox Series X/S sono le "console ufficiali di Battlefield 2042", ma non avevamo idea di cosa significasse effettivamente: esclusive su Xbox Series X/S? Contenuti inediti? Que ...Dunque eccoci qui, fine Giugno 2021. Tra il 12 e il 15 di questo mese si è svolto il mitico Electronic Entertainment Expo (E3), la fiera annuale di Los Angeles dove i Big dell'industria videoludica pr ...