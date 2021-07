Barbara d’Urso sostituita da Anna Tatangelo | rivoluzione a Mediaset

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Gossip L’azienda pronta a rivoluzionare completamente la domenica pomeriggio per contrastare l’egemonia di Mara Venier e della sua Domenica In Pubblicato su 30 Giugno 2021 Nuovi gossip e pettegolezzi sul futuro di. Si fa sempre sempre più concreta, giorno dopo giorno, la possibilità di non rivedere più la conduttrice napoletana la domenica pomeriggio su Canale 5. Diverse fonti assicurano che l’azienda vuole completamente stravolgere la programmazione del weekend. Un modo anche per contrastare l’egemonia di Mara Venier e della sua Domenica In. In questo periodo si sta valutando l’idea di ...