Barbara d'Urso: arriva la reazione a caldo dopo la chiusura dei suoi show (Di venerdì 2 luglio 2021) Televisione La conduttrice sui social consegna due Stories a commento della sua esclusione dalla domenica di Canale Cinque Pubblicato su 1 Luglio 2021 Sta facendo molto rumore la scelta di Mediaset di aver tagliato fuori dalla domenica di Canale Cinque Barbara d'Urso, che per anni è stata la regina incontrastata del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione. Per un periodo si è persino imposta con due show, Domenica Live e il talk fiume serale Live – Non è la d'Urso. A un certo punto, però, si è rotto l'incantesimo con il pubblico: vuoi perché è arrivato il Covid e della madre di ...

