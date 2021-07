Ascolti TV 30 giugno 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di giovedì 1 luglio 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, mercoledì 30 giugno 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda La forma dell’acqua (Rai 1), Man on Fire – Il fuoco della vendetta (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Temptation Island (Canale 5), Point Break 2015 (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 30 giugno, prima ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 luglio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, mercoledì 30? Sui canali Rai,, sono andati in onda La forma dell’acqua (Rai 1), Man on Fire – Il fuoco della vendetta (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Temptation Island (Canale 5), Point Break 2015 (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di30, prima ...

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 30 giugno 2021: #TemptationIsland, Chi l'ha visto? La forma dell'acqua, dati Auditel e share - AndreaAAmato : #Ascoltitv 29 giugno digital e pay: per Germania e Inghilterra 7,3% su Sky. Malinovskyi batte Kulusesky (6,1%). Mes… - zazoomblog : Ascolti TV Martedì 29 giugno 2021. L’amore non divorzia mai (15.2%) batte il finale di New Amsterdam (9.5%). Inghi… - emabrue : Ascolti tv 29 giugno digital e pay: per Germania e Inghilterra 7,3% su Sky. Malinovskyi batte Kulusesky (6,1%). Mes… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 29 giugno digital e pay: per Germania e Inghilterra 7,3% su Sky. Malinovskyi batte Kulusesky (6,1%). Mes… -