Agnelli sulla Superlega: ”Nessuna paura delle minacce” (Di giovedì 1 luglio 2021) Agnelli: “Superlega? Nessuna paura delle minacce e stimo Ceferin, sul futuro di Ronaldo faremo delle valutazioni tecniche” Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova area sportiva con gli innesti in dirigenza. Queste le sue parole: sulla AMMISSIONE DELLA JUVENTUS ALLA PROSSIMA CHAMPIONS “Abbiamo ricevuto dalla Uefa una lettera che ci ha ammesso alla prossima Champions . C’è volontà di dialogo, ma non abbiamo Nessuna paura delle ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 1 luglio 2021): “e stimo Ceferin, sul futuro di Ronaldo faremovalutazioni tecniche” Andrea, presidente della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova area sportiva con gli innesti in dirigenza. Queste le sue parole:AMMISSIONE DELLA JUVENTUS ALLA PROSSIMA CHAMPIONS “Abbiamo ricevuto dalla Uefa una lettera che ci ha ammesso alla prossima Champions . C’è volontà di dialogo, ma non abbiamo...

