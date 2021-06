Ungheria, la vendetta del Ct italiano: "Ci vediamo in spiaggia..." (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ct italiano dell'Ungheria, Marco Rossi, si è divertito sui social a prendere in giro Portogallo, Francia e Germania, ovvero le avversarie del girone F di Euro 2020 Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ctdell', Marco Rossi, si è divertito sui social a prendere in giro Portogallo, Francia e Germania, ovvero le avversarie del girone F di Euro 2020

Advertising

morettweet : @MaurizioJj @LucaGiord74 @lilitwelve Sta prendendo piede la frangia più estremista e rancorosa, non vogliono uguagl… - avolantes : RT @paoloigna1: Non è vendetta è un semplice richiamo ai valori dell'#UE molto chiari a riguardo. - paoloigna1 : Non è vendetta è un semplice richiamo ai valori dell'#UE molto chiari a riguardo. - boonaboorra : #GERHUN mi sa che l'Ungheria non riesce ad ottenere una piccola vendetta per la finale dei Mondiali del 54 - blab_live : #Euro2020, #GermaniaUngheria #GERHUN #Germania #Ungheria i magiari sognano la vendetta 67 anni dopo il “Miracolo di… -