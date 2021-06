Taylor Mega archivia Sacky | chi è il nuovo fidanzato Vittorio Scala

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Gossip L’influencer e imprenditrice ha già detto addio al rapper 19enne e si è buttata tra le braccia di un uomo facoltoso Pubblicato su 29 Giugno 2021amore per. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è uscita allo scoperto con. I due si sono mostrati complici, sorridenti e affiatati più che mai sui social network. Al momentoha preferito non rilasciare delle dichiarazioni ufficiali in merito ma certe immagini valgono più di mille parole. Laha dunqueto il rapper diciannovenne ...

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega

Il nuovo fidanzato disarebbe un ex pizzaiolo oggi proprietario di una società che si occupa di pubbliche relazioni, organizzazione eventi e servizi di lusso per aziende e privati. Ecco il presunto fidanzato di ...L'influencer e imprenditrice ha già detto addio al rapper 19enne e si è buttata tra le braccia di un uomo ...Chi è il presunto fidanzato di Taylor Mega, ex pizzaiolo che venera Briatore: “E’ il mio guru”, tutto sull'imprenditore Vittorio Scala.Taylor Mega sta trascorrendo una vacanza in Costa Azzurra insieme ad un uomo di 38 anni, già indicato come suo nuovo fidanzato.