Tacconi scende in campo | «Inginocchiarsi non può essere un obbligo | ognuno ha le sue idee»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’inginocchiamento obbligatorio non piace a Stefano. Una polemica senza senso quella sulle prossime mosse della Nazionale, finita sotto i riflettori non per le performance calcistiche agli europei 2020, ma per il giallo sull’inginocchiamento a sostegno dei Black Lives Matter. Come se restare in piedi ad ascoltare l’inno equivalesse a una patente di razzismo.: l’inginocchiamento obbligatorio non è corretto “ha le sue”, dice il campione, ex portiere della Juventus e della Nazionale. “Far diventare l’inginocchiamento unnon mi sembra corretto”. Cosa faranno gli azzurri ...