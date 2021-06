Selvaggia Lucarelli, il fratello morto dopo il parto: 'Soffocato da un rigurgito, distrazione di un adulto' (Di mercoledì 30 giugno 2021) complice la vicenda del piccolo Nicola Tanturli scomparso e poi ritrovato al Mugello, su Tpi ha raccontato un episodio molto personale e drammatico della sua infanzia legato a suo fratello, morto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) complice la vicenda del piccolo Nicola Tanturli scomparso e poi ritrovato al Mugello, su Tpi ha raccontato un episodio molto personale e drammatico della sua infanzia legato a suo...

Advertising

GossipItalia3 : Selvaggia Lucarelli racconta la morte del fratello Simone: “L’irresponsabilità di un adulto che doveva badare”… - _Perla_Nera_ : RT @Emilystellaemi2: PRIMA DI SCAGLIARE UNA PIETRA PENSIAMOCI Nicola Tanturli, Selvaggia Lucarelli: 'Mio fratello morto per una distrazio… - tutto_travaglio : #Selvaggia Lucarelli e la foto con Marco Travaglio: 'Notate nulla di strano?', l'ultima vergogna contro Massimo Gil… - Donatel09064683 : @Emilystellaemi2 Non amo affatto Selvaggia Lucarelli , tutt’altro... ma condivido in pieno il suo sfogo. Ho un nipo… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli dramma famigliare: la confessione della giornalista - #Selvaggia #Lucarelli #dramma -