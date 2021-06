Seduta a due velocità a New York (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Prosegue con prudenza la Borsa di New York nell’ultima Seduta del mese di giugno. A Wall Street sono scattate alcune prese di beneficio dopo i record della vigilia. La cautela tra gli investitori è d’obbligo dopo che Christopher Waller, membro della Fed, ha dichiarato che l’economia americana mostra una forza sorprendente e quindi la banca centrale americana potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti di titoli prima del previsto. Sullo sfondo resta la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta del Covid-19. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,51% a 34.292 punti, mentre, al contrario, chiude la giornata senza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Prosegue con prudenza la Borsa di Newnell’ultimadel mese di giugno. A Wall Street sono scattate alcune prese di beneficio dopo i record della vigilia. La cautela tra gli investitori è d’obbligo dopo che Christopher Waller, membro della Fed, ha dichiarato che l’economia americana mostra una forza sorprendente e quindi la banca centrale americana potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti di titoli prima del previsto. Sullo sfondo resta la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta del Covid-19. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,51% a 34.292 punti, mentre, al contrario, chiude la giornata senza ...

Trevi: il ribasso continua. Smentiti rumor su nuova manovra Trevi in rosso anche oggi malgrado siano state screditate le indiscrezioni di questa mattina su una nuova manovra finanziaria. Ecco cosa ha detto la società.

